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В Индии объявили двухдневный траур из-за смерти «королевы мелодии»

Индийская «королева мелодии» Лата Мангешкар умерла в возрасте 92 лет

Фото: Hungama Digital Media Entertainment

Власти Индии объявили двухдневный общенациональный траур из-за смерти певицы и актрисы Латы Мангешкар. Исполнительница, прозванная «королевой мелодии», умерла в Мумбаи в возрасте 92 лет, пишет Variety.

Точная причина смерти не указывается. Перед кончиной артистка боролась с осложнениями после заражения коронавирусом, а также испытывала проблемы с сердцем. В январе она была госпитализирована с пневмонией. Из-за смерти Мангешкар правительство Индии постановило приспустить государственные флаги.

Лата Мангешкар прославилась благодаря песням для кинофильмов. Индийские медиа прозвали артистку «королевой мелодии». В 1960-х она была единственной индийской знаменитостью, выступавшей за право исполнителей страны получать роялти с продаж песен. Мангешкар записала композиции для более чем 1,5 тысячи болливудских кинолент.

Илья Кролевский
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