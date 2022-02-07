Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Япония выразила протест России из-за готовящихся стрельб возле Курил

Генсек кабмина Японим выразил Мацуно протест России из-за готовящихся стрельб возле Курил

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Правительство Японии выразило протест России в связи с готовящимися стрельбами в южной части Курильских островов. Об этом сообщил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно. Его слова приводит ТАСС.

Он подтвердил, что Япония получила российское предупреждение о том, что с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир будут проводиться стрельбы.

«Мы заявили в связи с этим России протест по дипломатическим каналам», — отметил Мацуно.

Генсек кабмина также сообщил, что японская береговая охрана опубликовала предупреждение об опасности для навигации в указанном районе.

Ранее глава МИД Японии Есимаса Хаяси подчеркнул, что вопрос принадлежности Курильских островов остается основной нерешенной проблемой в отношениях Москвы и Токио.

Из-за спора о принадлежности южной части Курильских островов Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россиянам задумали разрешить любую самооборону
В Госдуме предложили ввести ограничение по оформлению сим-карт
Синоптики раскрыли причину аномальных снегопадов в России
Турецкий политик назвал фундаментом для сотрудничества с Россией признание Крыма
Метеоролог провела прогноз погоды с младенцем и прославилась
Япония выразила протест России из-за готовящихся стрельб возле Курил
Валиева стала первой исполнительницей четверного прыжка на Олимпийских играх
Генпрокуратура назвала причину безнаказанности в сфере обращения с животными
Оценена вероятность досрочного освобождения заключенного в США россиянина Бута
Агрегаторов такси уличили в ценовом сговоре
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.