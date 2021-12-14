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Глава МИД Японии рассказал об основной проблеме в отношениях с Россией

Глава МИД Японии Хаяси: вопрос Курил является большой проблемой в отношениях с РФ
Есимаса Хаяси

Есимаса Хаяси. Фото: Reuters

Вопрос принадлежности Курильских островов является основной нерешенной проблемой в отношениях Японии и РФ. Об этом рассказал глава МИД Японии Есимаса Хаяси, передает ТАСС.

«Вопрос северных территорий (так в Японии называют российские острова Курильской гряды Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи — прим. «Ленты.ру») до сих пор не разрешен (...) Поскольку это самая большая нерешенная проблема в японо-российских отношениях, я думаю, что необходимо продолжить плотно заниматься этим вопросом», — заявил дипломат.

Хаяси также отметил важность межправительственной договоренности о создании программы безвизовых обменов между японскими префектурами и южной частью Курильских островов. По его словам, поездки способствуют «повышению взаимопонимания между японскими гражданами и жителями четырех северных островов». Министр напомнил, что из-за пандемии коронавируса обмены были прекращены, и выразил надежду на возобновление программы.

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Ранее Хаяси раскритиковал идею российского законопроекта о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированных на южных островах Курильской гряды, заявив, что она идет вразрез с позицией Токио по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе. Тем не менее он отметил, что Япония намерена продолжить строить конструктивный диалог с Россией по данному налоговому режиму.

Из-за спора о принадлежности южной части Курил Москва и Токио не могут подписать мирный договор по итогам Второй мировой войны. Япония считает острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и группу островов Хабомаи своими «северными территориями». В свою очередь, Россия не признает самого факта территориального спора.

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Анжелика Бережная
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