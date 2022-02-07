Суд арестовал обвиняемого в убийстве на севере Москвы

В Москве суд арестовал россиянина, который убил знакомого ножом и попытался скрыться. Об этом «Ленте.ру» в понедельник, 7 февраля, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Москве Юлия Иванова.

По данным ведомства, преступление произошло вечером 4 февраля в одном из домов на 3-й Радиаторской улице на севере столицы. Там 16-летний юноша подрался со знакомым и в какой-то момент применил нож. Его 19-летний оппонент умер на месте от множества ножевых ранений. Агрессор скрылся с места.

Следователи СКР и сотрудники уголовного розыска полиции сообща смогли установить личность подозреваемого. В итоге удалось отрезать ему путь к побегу — юношу поймали в аэропорту, когда он пытался покинуть территорию страны.

Задержанному уже предъявлено обвинение в убийстве, ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Причастность обвиняемого подтверждается проведенными следственными действиями и некоторыми другими материалами уголовного дела.

