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Умер известный соул-певец Сил Джонсон

Скончался соул-музыкант Сил Джонсон, чьи песни использовали Канье Уэст и Jay-Z
Сил Джонсон

Сил Джонсон. Фото: I, Sumori / Wikimedia

Умер известный американский соул-певец и продюсер Сил Джонсон. Об этом сообщает Pitchfork.

Семья музыканта подтвердила, что тот скончался в возрасте 85 лет, однако не уточнила причину смерти. «Отец, брат, дедушка, прадедушка, дядя, друг и художник — он прожил свою жизнь как певец, музыкант и предприниматель, который любил черную музыку», — говорится в заявлении родственников.

Джонсон приобрел известность в 1960-х и 1970-х годах, записывая пластинки для чикагского лейбла Twinight. В 1968 году вышел его дебютный альбом, в который вошла песня Different Strokes. Впоследствии ее использовали и сэмлировали такие артисты, как Jay-Z, Канье Уэст, Public Enemy, Wu-Tang Clan и De La Soul. Different Strokes считается одним из самых влиятельных произведений в хип-хопе. Среди других известных записей артиста — Is It Because I'm Black and Take Me to the River.

В 2011 году Джонсон подал иск против Jay-Z и Канье Уэста за использование фрагментов его песни без надлежащего разрешения. Музыкант подавал иски о нарушении авторских прав против Майкла Джексона и группы Cypress Hill.

Сил Джонсон был братом блюзового исполнителя и гитариста Джимми Джонсона. Тот скончался на шесть дней раньше Сила.

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Марина Погосян
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