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В гимназии Петербурга прокомментировали увольнение учительницы из-за стихов

Гимназия в Петербурге опровергла данные, что Введенского и Хармса назвали врагами народа

Фото: Яндекс.Карты

В администрации гимназии №168 в Санкт-Петербурге, откуда уволилась учительница Серафима Сапрыкина после чтения десятиклассникам стихов Александра Введенского и Даниила Хармса, заявили, что поэтов не называли врагами народа. Так ситуацию прокомментировали в администрации Центрального района города, сославшись на слова директора гимназии Светланы Лебедевой, передает РИА Новости.

«Никаких фраз, что Хармс и Введенский "враги народа" или "пособники фашистов", конечно же, не было», — заявили в администрации района.

По их данным, Сапрыкина изменила тему занятий для учеников старшего класса и не согласовала это действие с руководством гимназии. После этого директор учреждения провела беседу с педагогом о том, что необходимо придерживаться учебного плана, а все изменения согласовывать в установленном порядке.

Кроме того, в администрации рассказали, что Сапрыкину взяли на должности педагога-организатора, библиотекаря, учителя внеурочной деятельности ФГОС в августе 2021 года.

Серафима Сапрыкина сообщила об увольнении после чтения стихов Хармса и Введенского в воскресенье, 6 февраля. Она рассказала, что в декабре 2021 года директор гимназии собрала экстренное совещание, на котором заявила, что поэты были «врагами народа» и «пособниками фашистов». Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что педагога необходимо восстановить в правах. Кроме того, ведомство займется проверкой инцидента.

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Никита Абрамов
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