В российском городе троллейбус протаранил школьный забор и попал на видео

В Ярославле троллейбус протаранил школьный забор после столкновения с автобусом. Видео, на которое попали последствия аварии, опубликовали в группе «Подслушано в Ярославле!» во «ВКонтакте».

На кадрах виден автобус с выбитыми стеклами, стоящий сбоку дороги в российском городе. С другой стороны стоит заехавший на тротуар и протаранивший забор школы троллейбус.

По данным «Московского комсомольца», инцидент произошел в районе школы №43. После столкновения часть секции забора вошла в салон троллейбуса. В момент аварии на пешеходной части не было людей, в салоне троллейбуса находилось около 20 пассажиров. Информации о пострадавших на данный момент нет.

Ранее в Хабаровске на улице Горького столкнулись 11 машин. Последствия аварии попали на видео. На кадрах видно, как на обочине дороги находится множество машин, рядом с ними стоят люди.