Поставки по «Северному потоку» оказались рекордными

Объем транспортировки газа через «Северный поток» в 2021 году составил 59,2 миллиарда кубометров, сообщил оператор газопровода Nord Stream AG. Этот показатель оказался рекордным за все время эксплуатации газопровода.

Объемы прокачки газа через «Северный поток» уже второй год превышают проектные мощности в 55 миллиардов кубометров. За все время газопровод поставил более 441 миллиарда кубометров российского газа.

«Северный поток» проходит по дну Балтийского моря из российского Выборга до Грайфсвальда в Германии. 51 процент компании принадлежит дочернему предприятию «Газпрома», 15,5 процента — германским Wintershall Dea и E.ON, еще 9 процентов — нидерландской N. V. Nederlandse Gasunie и французской Engie.

Доходы «Газпрома» от экспорта газа за границу по итогам 2021 года взлетели почти в 2,2 раза (до 55,51 миллиарда долларов) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В декабре компания нарастила объем экспорта на 12,4 процента по сравнению с ноябрем (до 16,1 миллиарда кубометров).