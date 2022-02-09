Бывший полицейский пойдет под суд за избиение задержанного россиянина в отделе

В Новосибирской области экс-полицейский пойдет под суд за избиение задержанного в отделе полиции города Обь. Об этом в среду, 9 февраля, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Бывший оперативный дежурный отдела обвиняется по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По версии следствия, днем 22 октября 2021 года обвиняемый, находясь на службе, в дежурной части отделения полиции распылил перцовый баллончик в комнате административно-задержанных, причинив вред 33-летнему задержанному мужчине.

Кроме того, как считают в СКР, уже за пределами камеры полицейский умышленно нанес потерпевшему несколько ударов кулаком в грудь, при этом тот не оказывал никакого сопротивления. На следствии обвиняемый не признал свою вину. При этом, как отметили в региональном управлении МВД, его уволили из полиции «по отрицательным основаниям».

29 января сообщалось об аресте начальника полиции тамбовского аэропорта, который подстроил преступление, чтобы повысить показатели раскрываемости, и попался.

