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Полицейский подстроил преступление, раскрыл его и попался

Начальник полиции тамбовского аэропорта раскрыл несуществующее преступление и попался

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Арестован начальник полиции тамбовского аэропорта, который подстроил преступление, чтобы повысить показатели раскрываемости, и попался. Об этом пишет Mash.

34-летний майор Виталий Костяев уговорил 21-летнего асоциального мужчину нарушить закон в обмен на условное наказание и покровительство правоохранительных органов. Когда тот согласился, полицейский выдал ему шесть патронов, а затем привел в терминал аэропорта и демонстративно задержал.

По информации Mash, Костяев решил раскрыть несуществующее преступление после выговора от начальства. Обман обнаружило Управление собственной безопасности. Полицейскому грозит лишение свободы на срок до четырех лет.

Ранее сообщалось, что в Ульяновске завели дело о превышении должностных полномочий на лейтенанта и капитана полиции, которые уговорили местную жительницу нарвать конопли, после чего задержали.

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Олег Парамонов
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