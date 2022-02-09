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Король Испании сдал положительный тест на коронавирус

El Pais: у короля Испании Фелипе VI выявили COVID-19
Филипп VI

Филипп VI. Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом. Об этом со ссылкой на Королевский дом сообщает газета El Pais.

Как уточняет издание, заболевание было выявлено после того, как у монаршей особы проявились первые симптомы. Фелипе VI сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат. Ближайшие семь дней король проведет на карантине. В течение указанного периода все мероприятия с его участием будут отменены.

Отмечается, что врачи положительно оценивают состояние здоровья монарха. Сам он планирует продолжить выполнять свои обязанности в удаленном режиме. У близких Фелипе VI симптомы COVID-19 не выявлены.

Ранее сообщалось, что ученые Пенсильванского университета определили комбинацию противовирусных препаратов для эффективного лечения COVID-19. Оказалось, что совместное применение ингибиторов биосинтеза пиримидинов с нуклеоизидными аналогами, такими как уже одобренные FDA ремдесивир и молнупиравир, подавляют коронавирусную инфекцию, вызванную новыми штаммами SARS-CoV-2.

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Варвара Кошечкина
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