Король Испании сдал положительный тест на коронавирус

Король Испании Фелипе VI заболел коронавирусом. Об этом со ссылкой на Королевский дом сообщает газета El Pais.

Как уточняет издание, заболевание было выявлено после того, как у монаршей особы проявились первые симптомы. Фелипе VI сдал тест на COVID-19 и получил положительный результат. Ближайшие семь дней король проведет на карантине. В течение указанного периода все мероприятия с его участием будут отменены.

Отмечается, что врачи положительно оценивают состояние здоровья монарха. Сам он планирует продолжить выполнять свои обязанности в удаленном режиме. У близких Фелипе VI симптомы COVID-19 не выявлены.

Ранее сообщалось, что ученые Пенсильванского университета определили комбинацию противовирусных препаратов для эффективного лечения COVID-19. Оказалось, что совместное применение ингибиторов биосинтеза пиримидинов с нуклеоизидными аналогами, такими как уже одобренные FDA ремдесивир и молнупиравир, подавляют коронавирусную инфекцию, вызванную новыми штаммами SARS-CoV-2.