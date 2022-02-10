Киев обратил внимание ОБСЕ на раздачу российских паспортов в Донбассе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что попросил Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) сделать доклад о выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Об этом сообщает ТАСС.

Министр обратил внимание организации на то, что Россия свободно предоставляет гражданство жителям территорий Донбасса, неподконтрольных Киеву. Он добавил, что «это очень болезненная для Украины тема».

По словам Кулебы, доклад зафиксирует негативные последствия от раздачи российских паспортов и станет предостережением для других стран, чтобы подобное не повторилось.

