Россиянам объяснили разницу между результатами экспресс- и ПЦР-тестов

Результат тестирования на COVID-19 зависит от срока хранения мазка. Так объяснил разницу между ПЦР-тестами и экспресс-тестами доктор медицинских наук, российский врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов, его слова приводят «Известия».

По словам специалиста, ПЦР-тест считается более точным, однако для выявления коронавируса в организме достаточно и экспресса. В случае, если ПЦР-тест показал отрицательный результат при положительном экспресс-тесте, то это может быть связано со сроками хранения мазка.

«Такое может быть, потому что вирусы не сидят и не ждут. Зависит от того, как взят мазок, сколько он хранился», — объяснил Жемчугов.

Ранее стало известно, что в России изменили схему постановки диагноза коронавирусная инфекция. Теперь для этого достаточно положительного результата экспресс-теста. До этого для постановки диагноза требовалось подтверждение ПЦР-тестом.