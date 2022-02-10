Депутат от ЕР попросил Татьяну Голикову спасти умирающую на Бали россиянку

Депутат Государственной Думы ФС РФ, первый заместитель председателя Государственной Думы по контролю, член фракции «Единой России» Михаил Романов направил правительственную телеграмму заместителю председателя правительства России Татьяне Голиковой с просьбой дать поручение Министерству здравоохранения РФ совместно с Министерством России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Министерством иностранных дел и Федеральным медико-биологическим агентством оперативно рассмотреть возможность организации санитарно-авиационной эвакуации в Россию 24-летней петербурженки Полины Стрелец, которая с 20 января 2022 года находится в больнице города Денпасара в провинции Бали, Индонезия.

Девушка получила двойной перелом ноги и травму крестца, катаясь на гидроцикле. Лечение в местной клинике Bimc Siloam Nusa Duo привело к тяжелым последствиям. Врачи прооперировали ногу, но после этого пострадал мозг девушки: доктора поставили диагноз «жировой эмболизм». Полина долго не приходила в сознание и дышала через аппарат искусственной вентиляции легких. Местным медикам в течение длительного времени не удавалось облегчить и стабилизировать состояние пациентки. Мама Полины считает, что российские доктора могли бы оказать девушке более эффективную помощь. Сейчас пациентке лучше, но, по словам балийских врачей, в таком состоянии девушка может оставаться очень долгое время, возможно, около года.

Медицинская страховка Полины, рассчитанная на 50 тысяч долларов, покрыла только часть расходов на две операции и палату реанимации, между тем день пребывания в местной клинике стоит около 250 тысяч рублей. Родственники приняли решение вывозить Полину домой. Но транспортировка таких пациентов возможна только в положении лежа и в сопровождении реаниматологической бригады. Подобная поездка обойдется примерно в 15 миллионов рублей.

Михаил Романов изучил механизм решения подобных вопросов: для того чтобы санитарный борт поднялся и взял курс на Бали, необходимо решение федерального правительства. Парламентарий оперативно обратился к курирующему сферу здравоохранения вице-премьеру правительства РФ Татьяне Голиковой, направив ей срочную правительственную телеграмму с просьбой об «организации санитарно-авиационной эвакуации Стрелец П.Р. в профильное медицинское учреждение в г. Москве или г. Санкт-Петербурге для оказания медицинской помощи».

«Я разговаривал с мамой, к сожалению, состояние Полины — тяжелое. Опасность для жизни сохраняется. Угроза для дальнейшего полноценного существования крайне велика. Безусловно, нужно возвращаться домой и лечиться здесь. Как говорится, дома и стены помогают. Отрадно, что люди откликнулись на просьбу родственников в соцсетях, помогли семье девушки собрать хоть какие-то деньги на лечение. Государство тоже обязательно должно включиться в спасение умирающей россиянки. Я буду добиваться от федерального центра положительного решения», — сказал Михаил Романов.

