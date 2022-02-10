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Переговоры Путина и Токаева завершились

В Москве завершились переговоры президента России Путина с лидером Казахстана Токаевым
Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин

Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / Reuters

В Москве завершились переговоры президента России Владимира Путина и лидера Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча глав государств длилась более 3,5 часов. Путин и Токаев обсудили перспективы дальнейшего развития отношений между странами, вопросы интеграционного сотрудничества на евразийском пространстве и актуальные международные проблемы.

Также стороны затронули тему протестов, которые прошли в январе в Казахстане. По мнению Путина, республика стала жертвой международных банд, которые воспользовались ситуацией в стране. Российский лидер отметил, что Казахстан сейчас «уверенно стоит на ногах» благодаря усилиям властей.

В ходе переговоров Токаев отметил, что Россия и Казахстан — это «соседи от Бога» и странам необходимо продолжать развивать двусторонние отношения.

Главы государств также коснулись вопросов экономических отношений и укрепления военно-технического сотрудничества.

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Алиса Реброва
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