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Захарова посоветовала Западу перестать путать территории России и Украины

Представитель МИД РФ Захарова посоветовала Западу не путать территории Украины и России
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: MFA Russia/ Globallookpress.com

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1» посоветовала Западу не путать территории России и Украины, поскольку эта ошибка может стать фатальной. Ее слова приводит ТАСС.

Таким образом Захарова прокомментировала ошибку главы МИД Великобритании Лиз Трасс, которая выразила сомнения в том, что российский суверенитет распространяется на Ростовскую и Воронежскую области, после чего признала, что перепутала эти регионы с украинскими.

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«Главное, чтобы это просто не повторялось, потому что они так часто говорят об Украине и они так часто рекомендуют России, что ей делать на своей территории, что подобные ошибки для них могут стать просто фатальными», — подчеркнула официальный представитель МИД.

Ранее Трасс в ходе беседы с российским коллегой усомнилась в том, что суверенитет РФ распространяется на Ростовскую и Воронежскую области. Британскому послу Деборе Боннерт пришлось разъяснить дипломату, что речь идет о российских регионах. Позже Трасс объяснила, что ошиблась и подумала, что речь идет об украинских территориях. Она признала, что Воронежская и Ростовская области являются частью суверенной России.

Марина Совина
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