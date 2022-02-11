Губерниев оценил вероятность лишения России золота командного турнира фигуристов

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятность того, что российских фигуристов лишат золота в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

Губерниев посчитал, что юридически отечественные спортсмены останутся олимпийскими чемпионами Пекина. Он подчеркнул, что российской стороне необходимо приложить все усилия в суде, чтобы доказать невиновность Камилы Валиевой. «Будет проведена церемония награждения, а дальше надо будет объяснять и доказывать. Это будет длиться долго. Насколько я понимаю, отсюда мы уезжаем с медалью», — заявил журналист.

Ранее 11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Причиной стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

В МОК подчеркнули, что возможность пересмотра результатов командного турнира фигуристов не исключается. В этом случае победа может перейти американским фигуристам.