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Спорт

Губерниев оценил вероятность лишения России золота командного турнира фигуристов

Губерниев заявил, что российские фигуристы останутся чемпионами командного турнира ОИ-2022

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев оценил вероятность того, что российских фигуристов лишат золота в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

Губерниев посчитал, что юридически отечественные спортсмены останутся олимпийскими чемпионами Пекина. Он подчеркнул, что российской стороне необходимо приложить все усилия в суде, чтобы доказать невиновность Камилы Валиевой. «Будет проведена церемония награждения, а дальше надо будет объяснять и доказывать. Это будет длиться долго. Насколько я понимаю, отсюда мы уезжаем с медалью», — заявил журналист.

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Ранее 11 февраля стало известно, что Международный олимпийский комитет (МОК) подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд на решение Российского антидопингового агентства об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Причиной стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

В МОК подчеркнули, что возможность пересмотра результатов командного турнира фигуристов не исключается. В этом случае победа может перейти американским фигуристам.

Анастасия Борисова
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