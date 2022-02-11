В МОК заявили о возможности пересмотра результатов командного турнира фигуристов

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил о возможности пересмотра результатов командного турнира фигуристов на Играх 2022 года в Пекине. Его слова приводит РИА Новости.

Адамс заявил, что не исключает вероятности того, что золото за победу в командном турнире может перейти американским фигуристам. «Мы должны дождаться, когда расследование завершится. Все стараются, чтобы дело шло максимально быстро», — подчеркнул он. Отмечается, что итоговое решение о распределении медалей будет принято после рассмотрения до 15 февраля.

Ранее 11 февраля стало известно, что МОК подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского антидопингового агентства (РУСАДА) об отмене временного отстранения от Олимпийских игр 2022 года в Пекине Валиевой. Причиной стал положительный результат спортсменки на триметазидин, обнаруженный в пробе от 25 декабря. Ее дело рассмотрит специальная комиссия до начала личного турнира на Играх.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим МОК перенес церемонию награждения командного турнира Олимпиады.

Американская сборная стала второй после России на командном турнире фигуристов Игр в Пекине. Победные прокаты Валиевой помогли россиянам завоевать золото.