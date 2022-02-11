Калужская прокуратура проверит выдающие патенты мигрантам организации

Прокуратура Калужской области проверит законность выдачи патентов, разрешающих трудовую деятельность иностранным гражданам в регионе. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В первую очередь внимание прокуратуры будет направлено на сертификаты о владении русским языком, в выдаче которых усмотрел большое количество нарушений губернатор региона Владислав Шапша.

В ведомстве пообещали дать правовую оценку как организациям, выдающим сертификаты, так и действиям иностранных специалистов.

Ранее губернатор Калужской области запретил мигрантам работать в сфере транспорта, общепита и торговли. Он принял решение в связи с ростом межнациональной напряженности в регионе. В частности, в декабре 26-летний местный житель скончался от травм после драки с мигрантами, а в октябре мигрант ранил ножом в сердце 16-летнего подростка.

Президент Федерации мигрантов Вадим Коженов в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что принятые губернатором меры не помогут решить проблему региона с мигрантами. По его словам, Калужская область испытывает сильный дефицит рабочих рук, который не удастся перекрыть с помощью местных жителей.