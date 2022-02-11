Посол России призвал Британию заставить Украину выполнять Минские соглашения

Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью «Би-би-си» призвал Великобританию и другие западные страны заставить Украину выполнять Минские соглашения. Его слова приводит ТАСС.

«Мы бы сильно хотели, чтобы Франция, Германия, США, Великобритания вместо ультиматумов побудили Украину полностью выполнять Минские соглашения, особенно их политическую часть», — подчеркнул дипломат.

Келин напомнил, что среди условий значатся гарантии особого статуса Донбасса, проведение амнистии и организация местных выборов.

Глава дипмиссии добавил, что риск военных действий в регионе будет сохраняться до выполнения Минских соглашений, а жители будут ожидать постоянной угрозы применений Украиной силовых методов для разрешения разногласий.

Ранее замглавы администрации президента России Дмитрий Козак по итогам переговоров в «нормандском» формате в Берлине назвал условие прогресса в минском переговорном процессе, которого нет уже восемь лет. Представитель российской делегации отметил, что движение вперед достижимо только при единой позиции всех участников — России, Германии, Украины и Франции. Он подчеркнул, что все значимые вопросы должны решаться в минском переговорном процессе, в Трехсторонней контактной группе при участии Украины и Донбасса.