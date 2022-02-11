В Британии зафиксировали первую смерть от африканской лихорадки

Британское Агентства по здравоохранению (UKHSA) зафиксировало первый летальный исход от лихорадки Ласса, впервые обнаруженной в западноафриканских странах в конце 1960-х годов. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным UKHSA, смерть зафиксировали в графстве Бедфордшир на востоке Англии. Всего на территории страны выявили три случая заболевания лихорадкой. Однако в агенстве отметили, что риск для широкой общественности остается очень низким.

Лихорадка Ласса — острое инфекционное заболевание из группы вирусных геморрагических лихорадок. От нее в настоящее время нет вакцины. Заразиться чаще всего можно через еду, питье или предметы, испачканные фекалиями, кровью или слюной крыс. Вирус также может передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем или через контакт с телесными жидкостями. Инкубационный период для лихорадки составляет до трех недель.

У большинства заболевших проявляются лишь незначительные симптомы, такие как температура, головная боль и общая слабость. Их может и не быть совсем. На ранних стадиях лихорадку Ласса трудно отличить от, например, малярии или лихорадки Денге. В тяжелых случая она может вызывать массивные кровотечения и напоминать болезнь, вызванную вирусом Эбола. Единственный способ подтвердить диагноз — анализ крови или тканей тела.

