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В МГУ потеряли связь с девятилетней студенткой Тепляковой

На психфаке МГУ рассказали о прогулах девятилетней студентки Тепляковой после сессии

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Девятилетняя студентка факультета психологии Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Алиса Теплякова занятия не посещает, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на пресс-службу психфака.

В университете прокомментировали заявление отца девочки, который рассказал, что якобы вундеркинд сдала сессию. В учебном заведении уточнили, что учеба первокурсников и других студентов началась с 7 февраля в дистанционном формате, но Теплякова занятия прогуливает, с ней потеряли связь. «Также по-прежнему ни родители, ни студент не выходят на связь с факультетом», — подчеркнул представитель психфака.

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Пересдача экзаменов возможна после того, как в деканате пообщаются со студенткой или ее законными представителями. Отец девочки ранее сообщил, что пересдавать Алисе ничего не надо, сессию она закрыла.

О поступлении Алисы Тепляковой на психологический факультет МГУ стало известно летом 2021 года. Девочка сдала ЕГЭ и экстерном окончила 11 классов. Родители заявляли о планах дочери досрочно завершить учебу в университете. Факультет в январе 2022 года отказался разрабатывать индивидуальный план обучения для Тепляковой.

Алия Шарафутдинова
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