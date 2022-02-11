В ветеранских организациях назвали правильной защиту могущества государства

Ведущие ветеранские организации России выступили с заявлением в поддержку инициатив президента Владимира Путина касающихся обеспечения национальной безопасности в долгосрочной перспективе.

Руководители ветеранских организаций России назвали полностью обоснованными требования к Западу по юридическому закреплению договоренностей о неразмещении странами НАТО ударных систем вооружений, которые создают угрозу Российской Федерации.

Свои подписи под документом поставили председатель Российского союза ветеранов генерал М.А. Моисеев, председатель Совета ОООВ ВС РФ генерал В.Ф.Ермаков, глава Московской организации «Российской Союз ветеранов Афганистана» П.П. Петров, президент Международной общественной организации бывших военнослужащих «Марс-Меркурий» С.М. Бирюков, замглавы Московского городского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал Р.С. Акчурин, председатель совета Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов генерал В.А. Епифанов и председатель общероссийской общественной организации «Российский Союз офицеров запаса» Э.В. Тодуа.

«Я поддержал это заявление думаю, что это правильно. И это главное в нашей общественной работе- разъяснять людям то, что делает правительство и президент, — отметил Расим Акчурин. — Мы сделали свое заявление по поводу обращения президента, и, наверное, мы первыми из всех общественных организаций откликнулись на это обращение. И выступаем против действий, подрывающих основу могущества нашего государства».

«В течение последних недель мы получаем огромный поток обращений, направляемых первичными ветеранскими организациями со всех регионов России в поддержку инициатив верховного главнокомандующего Владимира Путина по обеспечению долговременной безопасности нашего отечества», — говорится в заявлении руководителей ветеранских организаций России.

Авторы документа отметили, что он был подготовлен в связи с огромным потоком обращений от первичных ветеранских организаций. Ветераны войн и боевых действий, офицеры всех категорий «полностью разделяют обеспокоенность руководства страны последовательной деятельностью США и НАТО в Европе», которая несет непосредственную угрозу для военной безопасности.

«Стремление Североатлантического альянса насильно втянуть Украину с помощью марионеточного киевского режима в состав НАТО является критической чертой для коренных интересов европейской безопасности, но, прежде всего, для многовекового союза братских народов Белоруссии, России и Украины», – отметили авторы обращения.

В заявлении подчеркивается, что все члены многочисленных ветеранских организаций поддерживают шаги, реализуемые верховным главнокомандующим Владимиром Путиным, и касающиеся обеспечения глобальной стабильности и неделимой безопасности в Европе. П мнению ветеранов, требования России к коллективному Западу «полностью обоснованы», особенно в части юридического закрепления договоренностей о неразмещении странами НАТО ударных систем вооружений у границ России.