Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об угрозе санкций Запада, для которых, по ее словам, не нужен повод. Она рассказала об этом в субботу, 12 февраля, в эфире YouTube-канала «Соловьев LIVE».

«Вывод очевиден, для введения санкций никакой реальности Западу не нужно, нужно только информационно-политическое прикрытие. Его массовый характер сейчас мы видим, угрозу санкций», — сказала она.

По ее словам, Россия уже десять лет живет в фазе «активных санкций», а до этого были санкции косвенно скрытые «в виде списков, угроз стоп-листов и точечных арестов». Захарова добавила, что никакие данные разведки западного сообщества и якобы факты, указывающие на совершенные Россией преступления, никогда не подтвердились. При этом санкции были введены, подчеркнула представитель МИД.

Ранее в Евросоюзе раскрыли подробности новых санкций против России. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что организация продвинулась в этом вопросе. Он добавил, что Европа обсуждает меры экспортного контроля, обладающие долгосрочным эффектом.