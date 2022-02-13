Депутатам партии Зеленского запретили покидать Украину

Депутатам партии «Слуга народа» (СН) президента Украины Владимира Зеленского запретили покидать пределы страны, сообщил нардеп Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Депутатам СН сегодня с полуночи запрещено покидать страну», — сообщил политик. По его словам, данный запрет вступил в силу с воскресенья, 13 февраля. Бывший политик Игорь Мосийчук связал запрет на выезд со скорым введением военного положения, которое ожидается 15 февраля.

Анонимные партийные источники подтвердили факт запрета сайту «Страна.ua». «Более того, у пограничников есть неофициальный список с фамилиями депутатов, чтобы их не выпустили из страны, мол, эти товарищи остаются здесь», — уточнил собеседник портала.

Ранее сообщалось, что Украина полностью закроет воздушное пространство для самолетов с 14 февраля на фоне действий западных страховых компаний. «Ни один самолет не вылетит и не взлетит из Украины примерно с середины дня понедельника», — заявил источник.