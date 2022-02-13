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В России дали прогноз по ситуации на Украине

Зампостпреда России при ООН Полянский заявил о дальнейшей накачке Украины оружием Запада

Фото: Joint Forces Operation / Reuters

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что военная риторика Запада в ближайшее время может пойти на спад. Однако на Украину продолжат поставлять оружие, заявил он в шоу на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Полянский дал прогноз по ситуации на Украине и допустил, что нагнетание обстановки «в какой-то момент должно сдуться». Он заявил, что страны Запада начнут присваивать «лавры победы над Россией», поскольку остановили конфликт на границе с Украиной. Кроме того, Полянский заявил о дальнейшей накачке Украины оружием.

«И продолжат при этом, конечно, накачивать страну оружием. Потому что нужно готовиться к таким ситуациям. Это все просчитывается как сценарий Голливуда», — подчеркнул Полянский.

Ранее Киев запросил организовать встречу с Россией и остальными членами Венского документа. Об этом написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Он подчеркнул, что Россия не ответила на запрос Украины по Венскому документу, и заявил, что страна «делает следующий шаг».

Марина Совина
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