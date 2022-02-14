На Украине не нашли оснований для закрытия воздушного пространства

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что страна не планирует закрывать свое воздушное пространство. Его цитирует ТАСС.

Данилов заявил, что власти Украины не нашли оснований для закрытия неба. По его словам, авиакомпании, которые перестали летать в страну, таким образом перестраховываются. Секретарь СНБО связал это с крушением самолета «Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году в Донбассе.

По его словам, украинское руководство быстро реагирует и уже выделило дополнительные средства, чтобы выплатить их авиакомпаниям в случае каких-либо происшествий.

Boeing 777 «Малайзийских авиалиний», следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года на территории, подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). В результате погибли 298 человек. Следствие считает, что лайнер был сбит из ЗРК «Бук», который доставили из России на Украину.

Ранее сообщалось, что Украина с 14 февраля полностью закроет воздушное пространство для самолетов на фоне действий западных страховых компаний. По информации издания «Страна», крупнейшие британские страховые компании вводят на территории страны воздушную блокаду.