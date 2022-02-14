Модель попыталась спасти волосы от выпадения и полностью облысела

Британская модель пыталась спасти волосы от выпадения, обратилась за помощью в клинику и полностью облысела. Ее историю опубликовало издание Mirror.

Жительница Лондона Эйприл Александр (April Alexander) рассказала, что специализировалась на рекламе шампуней и средств для укладки, поэтому ей часто делали сложные прически на площадке, что привело к частичному выпадению волос. По этой причине она посетила медицинский центр Belgravia Centre в надежде сохранить оставшиеся пряди.

Героиня материала заявила, что во время шестичасовой процедуры медики наносили на кожу ее головы специальные масла, увлажняющие продукты и шампуни, которые, как позже выяснилось, нельзя применять на африканском типе волос. Так, локоны британки запутались на сеансе, что в будущем привело к развитию у алопеции (патологический процесс, характеризующийся нарушением синхронности волосяных циклов и интенсивной утратой волос — прим. «Ленты.ру»).

Манекенщица намерена обратиться в суд, чтобы взыскать с руководства клиники 100 тысяч фунтов стерлингов (10 миллионов рублей) в качестве морального ущерба. «Специалисты совершили ошибку. Когда они поняли, что не смогут помочь, они просто дали мне деньги, чтобы я сбрила волосы в парикмахерской. Мне было больно и морально, и физически», — призналась она.

Сотрудники Belgravia Centre отрицают предъявленные обвинения. По словам врачей, женщина отказалась от прописанного ей лечения в пользу упомянутой процедуры. При этом посетительница не предупредила медиков о том, что ее волосы были заплетены в косы, скрытые под париком. Отмечается, что данный факт стал причиной того, что в конечном счете они запутались.

«Мы предупреждали, что увлажняющая процедура направлена на очищение оставшихся волос, а не на лечение частичного облысения. Несмотря на то, что в произошедшем нет вины наших работников, руководство предложило деньги клиентке в качестве доброго жеста, чтобы она могла укоротить запутанные волосы», — говорится в заявлении медицинского центра.

В марте 2021 года женщина облысела из-за гормональных средств и нашла способ исправить внешность. 20-летняя Ханна Джарра (Hannah Jarrah) решила сделать микроблейдинг — процедуру мануального татуажа, создающего имитацию волосков на коже. Джарра показала свою голову до и после процедуры. Так, перед сеансом у девушки были видны проплешины около пробора на макушке. После микроблейдинга ее волосы стали визуально гуще, а все залысины исчезли.