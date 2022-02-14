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Министры обороны Украины и Белоруссии созвонились

Министры обороны Украины и Белоруссии обсудили «болевые точки» в отношениях двух стран
Алексей Резников

Алексей Резников. Фото: Oleksandr Klymenko / Reuters

Министры обороны Украины и Белоруссии Алексей Резников и Виктор Хренин созвонились. Об этом сообщается в Telegram-канале белорусского военного ведомства.

«Во время телефонного разговора стороны обсудили вопросы текущего состояния сотрудничества в военной сфере, имеющиеся "болевые точки", а также конкретные шаги по укреплению атмосферы доверия и безопасности в регионе», — заявили в белорусском Минобороны.

Разговор состоялся по инициативе украинской стороны. Хренин заверил, что Белоруссия не является инициатором напряженности в отношениях двух стран, а Резников выступил за возобновление сотрудничества.

Министры обсудили проходящие учения и выразили уверенность, что они не несут угроз безопасности. Также Хренин и Резников «обозначили конкретные шаги по мероприятиям повышения транспарентности и взаимного доверия». «Беседа состоялась для восстановления атмосферы диалога, снижения градуса публичных проявлений и обеспечения безопасности в регионе», — заключили в белорусском Минобороны.

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Отношения Киева и Минска испортились в 2020 году. В Белоруссии были задержаны бойцы российской частной военной компании, которых обвинили в подготовке беспорядков. Некоторые из них оказались гражданами Украины, воевавшими в Донбассе. Киев запросил их экстрадицию, но задержанные вернулись в Россию. Минск обвинял власти Украины в организации протестов, которые охватили Белоруссию после президентских выборов.

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София Сарджвеладзе
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