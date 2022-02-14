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Шольц заявил о возможности поставок оружия Украине в будущем

Канцлер ФРГ Шольц заявил, что запрос о поставках оружия для Киева будет рассмотрен позднее
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Возможность поставок оружия для Киева будет рассмотрена правительством ФРГ позднее, Берлин не исключает такой возможности в будущем, заявил канцлер Германии Олаф Шольц во время пресс-конференции по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает ТАСС.

«Что касается отдельных возможностей [поставок], которые у нас есть, мы изучаем все запросы [Киева] по-новому, и, когда рассмотрение такого вопроса будет завершено, мы сможем что-то сказать», — отметил канцлер.

Он отметил, что Германия уже оказывает Украине «самую большую финансовую помощь», и пока Берлин не планирует останавливаться на этом. По его словам, постоянные запросы Киева о получении оружия и военной техники «никогда не остаются без внимания».

Ранее на встрече Зеленский заявил, что превентивные санкции против России являются наиболее эффективным способом предотвратить эскалацию кризиса на границе и заставить Москву соблюдать свои обязательства.

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Дмитрий Сотак
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