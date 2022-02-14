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Вице-спикер Госдумы назвал систему образования в России навязанной извне

Вице-спикер Госдумы Толстой назвал российскую систему образования навязанной извне

Фото: Игорь Евдокимов / Коммерсантъ

Система образования, которая сложилась в России после реформы и введения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), навязана извне, заявил вице-спикер Госдумы от «Единой России» Петр Толстой в ходе заседания рабочей группы по вопросам детской безопасности, защиты жизни и здоровья обучающихся и педагогических работников. Его слова 14 февраля приводит «Дума ТВ».

«На мой взгляд, глобальные проблемы две в нашей стране. Это на сегодняшний день крайне низкое качество образования и неэффективная система образования, которая сложилась после реформы, введения ЕГЭ. Конечно, ту систему образования, которая сейчас у нас практикуется в Российской Федерации, никак иначе как навязанной извне, назвать нельзя», — заявил парламентарий.

Второй ключевой проблемой, по словам Толстого, является отсутствие в стране идеологии. Он пояснил, что сегодня учителя просто не знают, что говорить ученикам, и о каком будущем страны им рассказывать. Кроме того, вице-спикер отметил, что в данных условиях чиновники тоже не понимают, какими должны быть выпускники современных школ.

Отсутствие идеи будущего страны — это вакуум, в котором существует государство, и который необходимо преодолеть общими усилиями, заключил Толстой.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев заявил, что в России отменят ЕГЭ, поскольку «система себя не оправдала». Он также выступил за возвращение к традиционному формату сдачи экзаменов. Депутат подчеркнул, что в комитете Госдумы по образованию и науке постоянно поднимается вопрос о несостоятельности ЕГЭ.

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Алина Гончарова
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