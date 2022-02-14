Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Спортинг
Завтра
23:00 (Мск)
Манчестер Сити
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
ПСЖ
Завтра
23:00 (Мск)
Реал Мадрид
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Манчестер Юнайтед
Завтра
23:15 (Мск)
Брайтон энд Хоув Альбион
Англия - Премьер-лига|18-й тур
Интер М
16 февраля
23:00 (Мск)
Ливерпуль
Лига чемпионов|1/8 финала. 1-й матч
Спорт

Американский журналист высмеял допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине

Американский журналист Херш заявил, что к Валиевой следует относиться как к взрослой

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Американский журналист Филипп Херш в Twitter прокомментировал решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Если вы соревнуетесь со взрослыми, к вам следует относиться как к взрослому человеку — в случае допинга и всего остального. На таком уровне конкуренции идея "защищенного лица" смехотворна», — заявил журналист. Он посчитал, что подобные решения будут побуждать других спортсменов обходить правила.

Материалы по теме:
«За нашими охотились давно» Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
«За нашими охотились давно»Кто пытался подставить Валиеву в Пекине и кому нужен новый допинговый скандал вокруг России?
11 февраля
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга. В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
Фигуристку Камилу Валиеву подозревают в применении допинга.В тестах российской спортсменки нашли запрещенные вещества
10 февраля

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

После этого глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд осудила принятое решение. Она призвала олимпийское движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира и добавила, что атлетов лишили возможности соревноваться по-честному.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
Кадыров обратился к Зеленскому и украинцам
Бывшую вице-губернатора Владимирской области оставили в колонии
Министры обороны Украины и Белоруссии созвонились
Россияне оценили роль денег в любовных отношениях
Суд разрешил обжаловать блокировку Tor в России
Стюардесса помогла усмирить буйного пассажира и ударила его чайником по голове
Стало известно о готовности плана вторжения Украины в ДНР и ЛНР
Американский журналист высмеял допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине
В России разъяснили отношение к возможному отказу Украины от вступления в НАТО
В Госдуму внесли проект постановления о признании ДНР и ЛНР
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.