Американский журналист высмеял допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине

Американский журналист Филипп Херш в Twitter прокомментировал решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой.

«Если вы соревнуетесь со взрослыми, к вам следует относиться как к взрослому человеку — в случае допинга и всего остального. На таком уровне конкуренции идея "защищенного лица" смехотворна», — заявил журналист. Он посчитал, что подобные решения будут побуждать других спортсменов обходить правила.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

После этого глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд осудила принятое решение. Она призвала олимпийское движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира и добавила, что атлетов лишили возможности соревноваться по-честному.