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Спорт

В США осудили допуск Валиевой до Олимпиады в Пекине

Олимпийский комитет США разочаровало решение CAS допустить фигуристку Валиеву до Игр-2022

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава Олимпийского комитета США Сара Хиршлэнд осудила решение выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) о снятии временного отстранения с российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводятся в Twitter организации.

«Мы разочарованы тем посылом, которое несет это решение. Это новая глава в систематическом и всеобъемлющем неуважении России к чистому спорту», — заявила Хиршлэнд. Она призвала олимпийское движение продолжать борьбу за чистый спорт во имя спортсменов со всего мира и добавила, что атлетов лишили возможности соревноваться по-честному.

Ранее 14 февраля CAS снял временное отстранение с Валиевой. Фигуристку допустили до участия в личном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине. Причиной стал статус «защищенного лица» спортсменки и позднее извещение о положительной допинг-пробе.

О сомнительной допинг-пробе Валиевой стало известно 9 февраля. В связи с этим Международный олимпийский комитет (МОК) перенес церемонию награждения по итогам командного турнира Олимпиады. Сборная России, в составе которой выступала Валиева, стала победителем в этом виде программы. Американцы заняли второе место.

Анастасия Борисова
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