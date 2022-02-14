Россиянин отдохнул в Таиланде и описал ограничения фразой «цифровой концлагерь»

Россиянин отдохнул в Таиланде по программе «Песочница» и возмутился антиковидными ограничениями для туристов, назвав их «цифровым концлагерем». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Путешественник описал действующие на курорте правила фразой «цифровой концлагерь». По его словам, по прилете пассажиров встретила медкомиссия и проверила разрешение на въезд. «Ну да, мало ведь их в электронной форме проверяли — всего семь дней заняло, теперь надо удостовериться», — отметил он.

Далее у туристов взяли ПЦР-тест и отвезли по отелям, и также попросили установить на телефон специальное приложение, которое собирает данные о местоположении. «Собственно, приложение это и есть прототип нашего светлого будущего "Большого Брата"», — заявил мужчина.

Также автор блога рассказал, что до сдачи повторного ПЦР-теста все отдыхающие числятся в приложении как люди со «средним потенциалом опасности». После второго тестирования статус сменяется на «низкую угрозу». При попытке запретить приложению отслеживать геолокацию, оно начинает отправлять уведомления.

Россиянин уточнил, что в настоящий момент программа работает примитивно. «Но отрабатывать инструмент массового отслеживания через смартфоны государства начали активно», — резюмировал он.

Ранее в феврале туроператоры назвали лучшие отели Таиланда, где можно отпраздновать День всех влюбленных. Специалисты порекомендовали обратить внимание на гостиницы Intercontinental Phuket Resort, Keemala и The Shore at Katathani. Стоимость путевки на семь ночей для двоих стартует от 279 тысяч рублей.