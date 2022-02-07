Россиянам раскрыли стоимость романтического отдыха в Таиланде

Эксперты туриндустрии назвали лучшие отели Таиланда, где можно отпраздновать День всех влюбленных. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что Таиланд стал самым популярным направлением для романтического отдыха в текущем зимнем сезоне благодаря упрощенным правилам въезда и разнообразию уединенных курортов.

Так, специалисты порекомендовали обратить внимание на отель Intercontinental Phuket Resort — на территории есть отдельно стоящие виллы с приватными бассейнами, пляжный клуб и спа-зона. Стоимость тура на семь ночей начинается от 279 тысяч рублей для двоих.

Другой вариант для романтического отдыха — пятизвездочный отель Keemala на Пхукете. Его хвалят за необычное расположение вилл посреди тропического лета, откуда открываются виды на Андаманское море. Цены на тур для двоих взрослых в феврале составляют минимум 519 тысяч рублей.

Также в АТОР посоветовали присмотреться к отельному комплексу The Shore at Katathani, который расположен на малолюдном пляже. На каждой вилле есть собственный бассейн, гостиная и ванная с тропическим душем. Цены на тур стартуют от 458 тысяч рублей.

Ранее в феврале аналитики сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip назвали направления для бюджетного путешествия на День всех влюбленных. Так, самые дешевые билеты из Москвы можно приобрести в Санкт-Петербург, Махачкалу и Владикавказ.

