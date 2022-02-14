В Польше нашли два новых подварианта омикрон-штамма коронавируса

В Польше нашли два новых подварианта мутаций омикрон-штамма коронавируса. Об этом рассказал замминистра здравоохранения страны Вальдемар Краска, передает TVN24.

По словам чиновника, в Минздраве пока не знают, как будут вести себя эти подварианты и как с ними будет протекать болезнь. «Коронавирус так просто не уйдет из нашей повседневной жизни», — отметил Краска, подчеркнув, что трудно предсказать, появится ли другая, новая мутация COVID-19.