В МВД решили запросить у Минздрава данные о психических расстройствах россиян
В МВД России решили попросить Минздрав предоставлять им данные о людях с психическими расстройствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ларису Плотникову.
По ее словам, получив такую информацию о россиянах, полиция сможет предупредить ряд тяжких преступлений.
Ранее в Красноярске задержали 32-летнего психически больного россиянина, устроившего поножовщину с врачами и полицейскими. 21 декабря в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее брат избивает мать. Прибывшие полицейские установили, что мужчина болен, и вызвали врача. В какой-то момент в ходе осмотра пациент распылил газовый баллончик, схватил нож, ранил в спину врача и нанес несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов.
В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).