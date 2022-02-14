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В МВД решили запросить у Минздрава данные о психических расстройствах россиян

МВД России захотело получать от Минздрава информацию о людях с психическими расстройствами

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В МВД России решили попросить Минздрав предоставлять им данные о людях с психическими расстройствами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД Ларису Плотникову.

По ее словам, получив такую информацию о россиянах, полиция сможет предупредить ряд тяжких преступлений.

Ранее в Красноярске задержали 32-летнего психически больного россиянина, устроившего поножовщину с врачами и полицейскими. 21 декабря в полицию обратилась женщина, сообщившая, что ее брат избивает мать. Прибывшие полицейские установили, что мужчина болен, и вызвали врача. В какой-то момент в ходе осмотра пациент распылил газовый баллончик, схватил нож, ранил в спину врача и нанес несколько ударов сотрудникам правоохранительных органов.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).

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Мария Рубникович
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