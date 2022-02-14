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Стилисты назвали самую модную обувь 2022 года

Редакторы Who What Wear назвали лоферы на массивной подошве самой модной обувью года

Фото: Alexander McQueen Trading Limited

Редакторы портала Who What Wear назвали модель обуви, которая обретет широкую популярность в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте портала.

Речь идет о черных кожаных лоферах на массивной подошве. По информации издания, они стали пользоваться спросом среди знаменитостей и модных блогеров благодаря модному дому Prada, который выпустил данную модель обуви в 2020 году. После этого аналогичные лоферы с контрастной строчкой появились в ассортименте бренда Proenza Schouler, а известный производитель обуви Dr. Martens разработала новую модель лоферов совместно с маркой Comme des Garçons.

Стилисты рекомендуют носить лоферы с юбкой-миди с ярким принтом и трикотажным свитером или кардиганом. По мнению экспертов, одним из самых удачных образов является сочетание данной обуви с плиссированной мини-юбкой и высокими носками: белыми, черными или кружевными. Кроме того, редакторы советуют надевать лоферы с джинсами и классическими брюками.

Ранее в феврале модные редакторы портала Who What Wear назвали самые актуальные тренды в стиле 2000-х. Среди них стилисты выделили комбинезоны, юбки и топы с завязками и шнуровкой, вечерние наряды с перьями, а также мешковатые брюки и пиджаки свободного кроя.

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Айсель Эюбова
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