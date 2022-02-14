Стало известно о состоянии находящегося в больнице Жириновского

Вопрос о выписке председателя ЛДПР Владимира Жириновского, который заразился коронавирусом, пока не рассматривается. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Нет, пока о выписке не может быть речи. Идет лечение», — уточнил он.

Ранее стало известно, что депутаты Государственной Думы от КПРФ и ЛДПР Геннадий Зюганов и Владимир Жириновский, находящиеся в московской ЦКБ, встретились. При встрече лидер ЛДПР в шутку спросил у коллеги по парламенту, почему с ними не положили председателя партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергея Миронова.

13 февраля депутат Госдумы от КПРФ Ренат Сулейманов сообщил, что ЛДПР скрывала информацию о болезни своего лидера из-за внутренней борьбы в партии. По его словам, политик был одним из тех, кто постоянно говорил о том, что привился многократно и фракция ЛДПР полностью привита от COVID-19.

О госпитализации Жириновского с омикрон-штаммом коронавируса сообщалось 9 февраля. По информации «Коммерсанта», он две недели скрывал, что заразился коронавирусом, из-за опасений, что данные об этом внесут ненужные сомнения в ряды сторонников вакцинации.

