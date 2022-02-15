Диетолог назвала рецепт замедляющего старение сока

Диетолог Лора Бурак назвала рецепт замедляющего старение натурального сока, который можно приготовить в домашних условиях. Ее слова приводит Eat This,Not That!

Бурак предлагает добавлять в сок зелень и овощи, такие как шпинат, кейл и огурцы. Она объяснила, что эти ингредиенты содержат антиоксиданты и витамины А и С, которые способствуют выработке коллагена, помогающего сохранить здоровье и силу волос и ногтей. Добавление капусты в сок помогает улучшить здоровье сердца, а шпинат позволяет понизить кровяное давление.

Диетолог добавила, что лучше делать выбор в пользу цельных овощей и фруктов. Если такой возможности нет, то приготовленный самостоятельно натуральный сок обеспечит достаточное количество витаминов в день.

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