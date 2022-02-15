Диетологи раскрыли неожиданные полезные свойства каши

Врачи-диетологи из США раскрыли полезные свойства овсянки, которые могут показаться неожиданными. Об этом сообщает Eat This, Not That!

Американские специалисты считают, что овсянка способна улучшить результаты спортивных занятий, укрепить здоровье сердца и пищеварительного тракта и положительно повлиять на работу иммунной системы. «Овес ускоряет обмен веществ, — утверждает диетолог Джей Ковин. — Если съедать порцию овсянки в течение часа после тренировок, это может сделать занятия более эффективными».

Диетолог Теджал Патхак отмечает, что имеющиеся в овсяной каше бета-глюканы положительно влияют на работу сердца и количество сахара в крови. В свою очередь, врач-нутрициолог Лиза Ричардс напоминает, что содержащаяся в овсянке клетчатка улучшает работу кишечника и длительное время поддерживает ощущение сытости.

Диетолог Триста Бест считает, что здоровье кишечника — одно из главных составляющих крепкой иммунной системы. Клетчатка, получаемая из овсяной каши, питает полезные бактерии кишечника, что укрепляет иммунитет, а также помогает предотвратить развитие хронических болезней и воспалительных процессов в организме.

Ранее диетологи рассказали о продуктах, которые могут ускорить процесс старения. Среди вредных продуктов специалисты отметили полуфабрикаты, так как в них содержится много опасных жиров.