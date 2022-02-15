Байден согласился с идеей Путина о дипломатическом решении по Украине

Президент США Джо Байден согласился с предложениями президента России Владимира Путина идти путем дипломатии в ситуации вокруг Украины. Об этом американский лидер заявил в телеобращении.

По его словам, США и Россия должны работать над дипломатическим решением ситуации наряду с европейскими партнерами и союзниками.

«Вчера российское правительство публично предложило продолжать дипломатию, я согласен, мы должны использовать любую дипломатическую возможность», — сказал Байден.

Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением "агрессивных действий" со стороны России у границ Украины. Москва не раз отвергала подобные обвинения, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об "агрессии РФ" используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.