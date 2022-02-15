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Спорт

Победивший в эстафете норвежский биатлонист обратился к Латыпову

Норвежец Тарьей Бе написал, что Латыпов вернется после провала в эстафете Олимпиады-2022
Тарьей Бе

Тарьей Бе. Фото: Michel Cottin / Agence Zoom / Getty Images

Норвежский биатлонист Тарьей Бе после эстафеты на Олимпийских играх 2022 года в Пекине обратился в Instagram к россиянину Эдуарду Латыпову.

Спортсмен прикрепил к посту фотографию с последнего огневого рубежа, на котором Латыпов совершил пять промахов и назвал произошедшее драмой. «Все спортсмены могут пройти через это. Худшее чувство. Латыпов, ты вернешься», — написал Бе.

Сборная России в составе Карима Халили, Александра Логинова, Максима Цветкова и Латыпова завоевала бронзу по итогам эстафеты. Перед последней стрельбой россияне лидировали с преимуществом почти в одну минуту, однако Латыпов допустил пять промахов и ушел на два штрафных круга. В итоге победителями стали биатлонисты из Норвегии, а второе место досталось французам.

После эстафеты Латыпов признался, что не справился со своей работой. Он извинился перед фанатами за провал в концовке эстафеты.

Анастасия Борисова
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