Латыпов извинился перед болельщиками после бронзы на Олимпиаде в Пекине
Биатлонист Латыпов признался, что не справился со своей работой в эстафете на Олимпиаде
Российский биатлонист Эдуард Латыпов обратился к болельщикам сборной после неудачи в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит Telegram-канал «Матч ТВ».
27-летний Латыпов признался, что не справился со своей работой и извинился перед фанатами за провал в концовке эстафеты. Российская команда лидировала всю гонку, однако из-за неудачной стрельбы Латыпов растерял преимущество, так как был вынужден бежать штрафные круги.
Сборная России завоевала бронзу по итогам эстафеты. Победителями стали биатлонисты из Норвегии, а второе место досталось французским спортсменам.
13 февраля Латыпов завоевал бронзовую награду в гонке преследования. Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.
Олимпиада продлится до 20 февраля.