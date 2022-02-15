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Латыпов извинился перед болельщиками после бронзы на Олимпиаде в Пекине

Биатлонист Латыпов признался, что не справился со своей работой в эстафете на Олимпиаде

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российский биатлонист Эдуард Латыпов обратился к болельщикам сборной после неудачи в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит Telegram-канал «Матч ТВ».

27-летний Латыпов признался, что не справился со своей работой и извинился перед фанатами за провал в концовке эстафеты. Российская команда лидировала всю гонку, однако из-за неудачной стрельбы Латыпов растерял преимущество, так как был вынужден бежать штрафные круги.

Сборная России завоевала бронзу по итогам эстафеты. Победителями стали биатлонисты из Норвегии, а второе место досталось французским спортсменам.

13 февраля Латыпов завоевал бронзовую награду в гонке преследования. Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Олимпиада продлится до 20 февраля.

Николай Костюков
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