Латыпов извинился перед болельщиками после бронзы на Олимпиаде в Пекине

Российский биатлонист Эдуард Латыпов обратился к болельщикам сборной после неудачи в эстафете на Олимпиаде в Пекине. Его слова приводит Telegram-канал «Матч ТВ».

27-летний Латыпов признался, что не справился со своей работой и извинился перед фанатами за провал в концовке эстафеты. Российская команда лидировала всю гонку, однако из-за неудачной стрельбы Латыпов растерял преимущество, так как был вынужден бежать штрафные круги.

Сборная России завоевала бронзу по итогам эстафеты. Победителями стали биатлонисты из Норвегии, а второе место досталось французским спортсменам.

13 февраля Латыпов завоевал бронзовую награду в гонке преследования. Победу одержал французский биатлонист Кентен Фийон Майе.

Олимпиада продлится до 20 февраля.