В Белоруссии перед референдумом засекретили членов избирательных комиссий

В Белоруссии перед референдумом об изменениях в Конституцию засекретили имена членов участковых избирательных комиссий. Об этом журналисту Zerkalo.io сообщили на горячей линии Центризбиркома.

По словам представителя ЦИК, решение было принято в целях безопасности: в 2020 году, когда в Белоруссии состоялись президентские выборы, сотрудникам участковых комиссий поступало много угроз.

Как отмечает издание, согласно Избирательному кодексу республики, в решении об образовании комиссий должны указываться «фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии, способ выдвижения в состав комиссии, место нахождения и номера телефонов комиссии».

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что правящий с 1994 года Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. Их участников разгоняли с помощью спецсредств и задерживали. Правозащитники насчитывают в стране 1040 политзаключенных.

На фоне протестов Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию. Он утверждал, что после этого покинет свой пост. Согласно проекту поправок в основной закон страны, один и тот же человек сможет занимать президентский пост не более двух сроков. Но ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства, то есть Лукашенко, в случае победы на очередных выборах, сможет править еще два срока.

Референдум об изменениях в Конституцию состоится 27 февраля.