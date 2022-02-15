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В Белоруссии перед референдумом засекретили членов избирательных комиссий

В Белоруссии в целях безопасности засекретили имена членов участковых комиссий

Фото: Василий Федосенко / Reuters

В Белоруссии перед референдумом об изменениях в Конституцию засекретили имена членов участковых избирательных комиссий. Об этом журналисту Zerkalo.io сообщили на горячей линии Центризбиркома.

По словам представителя ЦИК, решение было принято в целях безопасности: в 2020 году, когда в Белоруссии состоялись президентские выборы, сотрудникам участковых комиссий поступало много угроз.

Как отмечает издание, согласно Избирательному кодексу республики, в решении об образовании комиссий должны указываться «фамилия, имя, отчество каждого члена комиссии, способ выдвижения в состав комиссии, место нахождения и номера телефонов комиссии».

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9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись президентские выборы. ЦИК объявил, что правящий с 1994 года Александр Лукашенко набрал 80 процентов голосов. По всей стране несколько месяцев продолжались массовые протесты. Их участников разгоняли с помощью спецсредств и задерживали. Правозащитники насчитывают в стране 1040 политзаключенных.

На фоне протестов Лукашенко заявил о необходимости изменить Конституцию. Он утверждал, что после этого покинет свой пост. Согласно проекту поправок в основной закон страны, один и тот же человек сможет занимать президентский пост не более двух сроков. Но ограничение начнет действовать после вступления в должность вновь избранного главы государства, то есть Лукашенко, в случае победы на очередных выборах, сможет править еще два срока.

Референдум об изменениях в Конституцию состоится 27 февраля.

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София Сарджвеладзе
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