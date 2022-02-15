В России создадут препарат для сверхточного уничтожения рака
Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» намерена создать препарат для сверхточного уничтожения рака. Это следует из опубликованных на сайте закупок госкорпорации материалов, отмечает РИА Новости.
Речь идет о радиофармацевтическом препарате на основе моноклональных антител с изотопом торий-227, предназначенном для прицельного лечения злокачественных опухолей предстательной железы. Как отмечает агентство, изотоп торий-227 обладает большой относительной эффективности «ликвидации» раковых клеток. Кроме того, подобные альфа-излучатели позволяют значительно повысить выживаемость пациентов в сравнении с традиционной химиотерапией.
Конкурс организован «Всерегиональным объединением "Изотоп"», одним из предприятий госкорпорации. Ожидается, что работы по созданию и проведению испытаний на лабораторных животных будут выполнены в этом году.
Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов назвал главную разницу между раком и онкологией. Он пояснил, что онкология включает в себя целый класс заболеваний, и рак, или карцинома, — лишь одно из них.