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В России создадут препарат для сверхточного уничтожения рака

«Ростатом» планирует создать препарат для прицельного уничтожения рака простаты

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» намерена создать препарат для сверхточного уничтожения рака. Это следует из опубликованных на сайте закупок госкорпорации материалов, отмечает РИА Новости.

Речь идет о радиофармацевтическом препарате на основе моноклональных антител с изотопом торий-227, предназначенном для прицельного лечения злокачественных опухолей предстательной железы. Как отмечает агентство, изотоп торий-227 обладает большой относительной эффективности «ликвидации» раковых клеток. Кроме того, подобные альфа-излучатели позволяют значительно повысить выживаемость пациентов в сравнении с традиционной химиотерапией.

Конкурс организован «Всерегиональным объединением "Изотоп"», одним из предприятий госкорпорации. Ожидается, что работы по созданию и проведению испытаний на лабораторных животных будут выполнены в этом году.

Ранее доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, главный врач онкоцентра Лапино-2 Михаил Давыдов назвал главную разницу между раком и онкологией. Он пояснил, что онкология включает в себя целый класс заболеваний, и рак, или карцинома, — лишь одно из них.

Ксения Назарова
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