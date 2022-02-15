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Путин ответил на вопрос о дальнейших действиях России после отвода сил

Путин заявил, что РФ в сфере безопасности будет действовать по плану исходя из обстановки
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что дальнейший план действий после отвода военных сил от границ Украины будет складываться с учетом реальной обстановки на местах. Об этом он, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, сообщил на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров во вторник, 15 февраля, прямую трансляцию которой вела «Россия 24» на своем YouTube-канале.

«Как Россия будет действовать дальше? По плану. А из чего он будет складываться? Из реальной обстановки на местах. Кто может ответить на то, как она будет складываться? Пока никто. Это зависит не только от нас», — отметил глава государства.

Он подчеркнул также, что Россия будет стремиться к тому, чтобы договариваться с партнерами решать вопросы дипломатическим путем.

Ранее Владимир Путин заявил, что ответы США и НАТО на предложения по гарантиям безопасности содержат пункты, по которым Россия готова работать. По его словам, в них присутствуют соображения, которые Кремль предлагал своим партнерам в предыдущие годы: по вопросам европейской безопасности, по вопросам определенных систем вооружения, в том числе ракет средней и меньшей дальности и военной транспарентности.

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Евгения Куликова
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