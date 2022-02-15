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Россия объяснила отказ от участия в запрошенных Киевом консультациях ОБСЕ

Мария Захарова заявила, что Россия не ведет необычной деятельности у границ Украины

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Россия не ведет никакой необычной деятельности у границ Украины, о которой заявляет Киев в рамках ОБСЕ. Так объяснила отказ Москвы от участия в запрошенных Киевом консультациях ОБСЕ по Венскому документу официальный представитель российского МИД Мария Захарова, ее слова передает Telegram-канал внешнеполитического ведомства.

Дипломат заявила, что нет никаких оснований для запуска механизма уменьшения опасности. При этом она отметила, что по другую сторону границы сосредоточена значительная группировка вооруженных сил Украины, ведущая обстрелы Донбасса. По мнению Захаровой, запрос Украины — это попытка отвлечь внимание от этого факта.

«Если наши партнеры в рамках ОБСЕ действительно настроены заниматься уменьшением военной опасности, то им стоило бы обратить внимание на действия Украины и ее покровителей, которые такую опасность и создают», — подчеркнула Захарова.

Ранее замглавы МИД России Сергей Грушко сообщил, что Россия отказалась участвовать в запрошенных Киевом консультациях стран-участниц ОБСЕ по вопросу соблюдения Венского документа о мерах укрепления доверия и безопасности для прояснения ситуации на российско-украинской границе.

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Виктория Кондратьева
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