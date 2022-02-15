Норвежский биатлонист-чемпион поддержал упустившего золото в эстафете Латыпова

Четырехкратный олимпийский чемпион норвежец Эмиль Хегле Свендсен в Twitter прокомментировал поражение сборной России по биатлону в эстафетной гонке на Играх в Пекине.

«Все мои мысли и переживания сейчас связаны с Эдуардом Латыповым, я был в такой же ситуации в 2014 году», — написал экс-спортсмен. Он призвал россиян позаботиться об упустившем золото соревнований биатлонисте.

Ранее 15 февраля Латыпов рассказал об эмоциях после провала в финальном отрезке эстафеты на Олимпиаде в Пекине. Россиянин признался, что не испытывал психологического давления, когда его команда лидировала. По словам биатлониста, он делал свою работу.

На финальном отрезке эстафеты Латыпов провалил стрельбу и был вынужден бежать два штрафных круга. До этого сборная России лидировала и претендовала на золотые медали. Победителями гонки стали норвежцы. Второе место у сборной Франции.