Узбекистан пообещал вернуть в страну 131 миллион долларов дочери Каримова

Власти Узбекистана пообещали вернуть в страну 131 миллион долларов дочери первого президента республики Гульнары Каримовой. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-секретарь министерства юстиции Севара Уринбаева.

«Государственные органы Узбекистана активно ведут работу с компетентными органами Швейцарии, США, Франции, Российской Федерации и другими странами по возврату незаконно выведенных активов Г. Каримовой и ее сообщников, полученных в результате преступной деятельности», — сказано в сообщении.

В Ташкенте утверждают, что на днях из Франции были возвращены 10 миллионов долларов, столько же удалось вернуть в мае 2020 года.

11 февраля 2022 года состоялись переговоры со Швейцарией. Стороны согласились создать новый многосторонний трастовый фонд, который будет использован для возврата активов, окончательно конфискованных в рамках уголовного производства в отношении Каримовой.

«В настоящее время около 131 миллиона долларов США готовы к возврату», — добавила Уринбаева.

Управлять фондом будут представители Швейцарии, Узбекистана и ООН. Фонд будет выделять средства на проекты в соответствии с программой ООН по устойчивому развитию республики.

В 2015 году Каримова была осуждена в Узбекистане за вымогательство и уход от налогов. В 2020-м ее признали виновной по делу о вымогательстве и хищениях.

Ислам Каримов был первым президентом независимого Узбекистана. Он правил страной до своей смерти в 2016 году.